شكرا لقرائتكم خبر عن التصديرى للهندسية يبحث مع التمثيل التجارى زيادة صادراته للسوق الليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد المجلس التصديري للصناعات الهندسية اجتماع مع إدارة المغرب العربى بالتمثيل التجارى بقيادة المستشارة نهى محمد كمال بمشاركة بعض الشركات الهندسية لبحث سبل التعاون ومناقشة ملف التصدير للسوق الليبي باعتباره أحد أهم الأسواق المستهدفة فى الفترة الحالية، حيث إن الصادرات المصرية شهدت ارتفاعا فى عام 2019 لتصل إلى 87 مليون دولار مقارنة بعام 2017 كانت بحوالى 25 مليون دولار.

ووفقا لبيان المجلس اليوم، أن أهم النقاط التى تم الاتفاق عليها خلال الإجتماع أهمية وجود مكتب تمثيل تجارى فى ليبيا، ووجود خطوط شحن ثابتة وآمنة وتيسير المعاملات المالية بين المصدرين والمستوردين.

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وعلى جانب آخر صرح المهندس شريف الصياد رئيس المجلس لليوم السابع، إنه تم عقد اجتماع مع 3 شركات كبرى العاملة فى قطاع الصناعات الهندسية الاسبوع الماضى لبحث زيادة الصادرات بنحو 25% الفترة المقبلة، ويعتبر الاجتماع ضمن خطة اجتماعات متواصلة مع أكبر 10 شركات فى القطاعات الهندسية والتى تتحكم فى 80% من صادرات القطاع لبحث مطالب كل شركة ومقترحاتها لزيادة التصدير .

وأضاف الصياد، إن المجلس سيعد كافة المطالب بعد انتهاء اجتماعاته مع الشركات ومناقشتها ورفعها للجانب الحكومى لتذليل كافة العقبات التى تواجة الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة، تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار خلال الفترة المقبلة .

من الجدير بالذكر، أن صادرات الصناعات الهندسية تقدر سنويا بقيمة 2.5 مليار دولار إلى دول شمال أفريقيا والسودان ودول الخليج، وتأثرت بتراجع 11% من بداية العام الجارى 2020 بسبب جائحة كورونا التى أثرت على كافة الاسواق العالمية والسوق المحلى .