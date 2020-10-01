شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يتراجع بأكثر من 3% رغم انخفاض إنتاج كبار المنتجين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الخميس رغم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وانخفاض الإنتاج من المعدن الصناعي من قبل كبرى شركات التعدين.



وتراجع إنتاج النحاس من أكبر عشر منتجين على مستوى العالم بنسبة 3.7% على أساس سنوي خلال الربع السنوي الثاني من عام 2020، بحسب بيانات "جلوبال داتا" البريطانية للتحليلات الاستشارية.



وجاء هذا الانخفاض نتيجة قيود الإغلاق في دول على رأسها تشيلي وبيرو والمكسيك وهي دول شهيرة بمناجم النحاس الغنية بالمعدن.

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ونتيجة لذلك، انخفض إجمالي الإنتاج لدى أكبر عشر منتجين للنحاس حول العالم إلى 2.7 مليون طن من المعدن إلى 2.6 مليون طن خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في الثلاثين من يونيو/حزيران.



ومن ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 93.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.9 نقطة وأقل مستوى عند 93.5 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، تراجعت العقود الآجلة للنحاس تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 14:56 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.1% إلى 2.94 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر عند 3.04 دولار وأقل سعر عند 2.93 دولار.