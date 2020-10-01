شكرا لقرائتكم خبر عن نمو قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي للشهر الخامس على التوالي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات معهد إدارة التوريدات "آي إس إم" استمرار نمو قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة خلال سبتمبر/أيلول للشهر الخامس على التوالي، وذلك رغم تراجع القراءة مقارنة بأغسطس/آب.
وانخفض مؤشر مديري مديري المشتريات للصناعات التحويلية الأمريكي إلى 54.6 نقطة في سبتمبر/أيلول من أعلى مستوى في 21 شهراً سجله المؤشر خلال أغسطس/آب عند 56 نقطة.
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