شكرا لقرائتكم خبر عن نمو قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي للشهر الخامس على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات معهد إدارة التوريدات "آي إس إم" استمرار نمو قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة خلال سبتمبر/أيلول للشهر الخامس على التوالي، وذلك رغم تراجع القراءة مقارنة بأغسطس/آب.



وانخفض مؤشر مديري مديري المشتريات للصناعات التحويلية الأمريكي إلى 54.6 نقطة في سبتمبر/أيلول من أعلى مستوى في 21 شهراً سجله المؤشر خلال أغسطس/آب عند 56 نقطة.