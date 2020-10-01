إديسون الإيطالية تشيد محطة تخزين غاز طبيعى مسال فى ميناء نابولى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مجموعة الطاقة الإيطالية إديسون وشركة كويت بتروليوم إيطاليا اليوم الخميس إنهما تتعاونان في تشييد محطة صغيرة النطاق لتخزين الغاز الطبيعي المسال في ميناء نابولي.

وستوفر المحطة، التي لم تحصل على ترخيص بعد، الغاز الطبيعي المسال في المنطقة لتزويد الشاحنات والسفن والحد من انبعاثات الكربون.

وقال بيير فيرجيرو مدير إديسون "المشروع جزء مهم من استراتيجيتنا التي تتطلع لتأسيس أول سلسلة إمداد لوجيستية للغاز الطبيعي المسال في البلد لتحقيق استدامة النقل البحري والبري الثقيل". وتشيد الشركة محطة لتخزين الغاز الطبيعي المسال في ميناء رافينا الإيطالي.