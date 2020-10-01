معهد التمويل الدولى يؤكد نزوح تدفقات الأموال يشير لعزوف عن المخاطرة بالأسواق الناشئة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خبراء اقتصاد في معهد التمويل الدولي إن نزوح تدفقات كبيرة للأموال من الأسواق الناشئة قرب نهاية سبتمبر يشير إلى تحول نحو "عزوف عن المخاطرة" بشكل كبير في هذه الأسواق.
وقال المعهد إن الأسواق الناشئة جذبت تدفقات محافظ بقيمة 2.1 مليار دولار خلال شهر اتسم باضطراب جديد في السوق وحالة من عدم اليقين بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية وارتفاع الدولار والضبابية بشأن التعافي من جائحة كورونا، وهو ما يزيد عن 700 مليون دولار مسجلة في أغسطس.
وأشار المعهد إلى أنه لاحظ فروقا متنامية في التدفقات إلى الأسواق الناشئة حيث تشهد بعض الأسواق استمرار تنامي نزوح الأموال وزيادة الاتساع بين تدفقات الدين والأسهم.
وخلال سبتمبر، سجلت التدفقات على الدين 12.9 مليار دولار فيما شهدت الأسهم نزوح 10.8 مليار دولار منهما أربعة مليارات دولار خرجت من أسهم صينية.
وعلى مستوى المناطق، شهدت الأسواق الناشئة في أوروبا وأمريكا اللاتينية دخول تدفقات بلغت 1.1 و1.6 مليار دولار على التوالي، كما سجلت بقية المناطق تدفقات.
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