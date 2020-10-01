شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تقفز عند الفتح بفضل آمال التحفيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قفزت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عند الفتح اليوم الخميس إذ يراهن المستثمرون على المزيد من التحفيز المالي بعد أن أظهرت بيانات انحسار التعافي في سوق العمل. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 158.93 نقطة أو 0.57 بالمئة إلى 27940.63 نقطة. وزاد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 22.87 نقطة أو 0.68 بالمئة إلى 3385.87 نقطة، بينما ربح المؤشر ناسداك 124.49 نقطة أو 1.11 بالمئة إلى 11291.99 نقطة.

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