شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للأسهم السعودية يفقد 4 نقاط بأولى جلسات أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.05% خاسراً 4.03 نقطة ليغلق عند مستوى 8295.05 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.3% خاسراً 325.26 نقطة ليغلق عند مستوى 13788.95 نقطة، وبلغ حجم التداول 712.3 مليون سهم بقيمة 14.7 مليار ريال.

وهبط 14 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع التأمين بنسبة 3.90%، أعقبه قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 3.11%، تلاه قطاع الأدوية نسبة 2.46%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.51%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.35%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.72%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.57%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.46%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.42%، فيما ارتفع قطاع المرافق العامة بنسبة 3.17%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.63%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.50%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.29%.

وقفز 60 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "جازادكو" بنسبة 8.55%، ثم سهم "شمس" بنسبة 5.71%، ثم سهم "الخليج للتدريب" بنسبة 4.65%، فيما تراجع 133 سهماً على رأسها سهم "بروج للتأمين" بنسبة 9.98%، ثم سهم "أليانز إس إف" بنسبة 9.96%، ثم سهم "سايكو" بنسبة 9.95%، فيما تصدر سهم "دار الأركان" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 504.2 مليون ريال سعودي.

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وفي سياق متصل أعلنت الشركة السعودية للصادرات الصناعية، عن استلام إشعار ترسية مشروع تمثيل الشركات السعودية في جمهورية العراق من هيئة تنمية الصادرات السعودية، حيث ستقوم الشركة بتمثيل عدد (100) شركة سعودية في جمهورية العراق بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات السعودية بالإضافة إلى خدمة عقود الشركة الحالية والمستقبلية من خلال التواجد في السوق العراقي لتصدير المنتجات الوطنية بشراكة مع الشركات المصنعة السعودية.

وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في بورصة السعودية في 30 سبتمبر 2020 نحو 267.45 مليار ريال سعودي، بارتفاع نسبته 77.82% مقارنة بالشهر الماضي، فيما بلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة 9,130.19 مليار ريال بنهاية هذه الفترة، بارتفاع نسبته 1.71 % مقارنة بالشهر الماضي.