ارتفاع أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس وعيار 24 بــ 229.37 ريال

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس 1-10-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 229.37 ريال سعودى، مقابل سعره أمس كان بـ 227.63 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

بنحو 229.37 ريال بما يعادل 61.15$

سعر الذهب عيار 22

بنحو 210.26 ريال بما يعادل 56.06$

بنحو 200.70 ريال بما يعادل 53.51$

سعر الذهب عيار 18

بنحو 172.03 ريال بما يعادل 45.86$

سعر الذهب عيار 14

بنحو 133.80 ريال بما يعادل 35.67$

بنحو 114.68 ريال بما يعادل 30.58$

سعر أوقية الذهب

بنحو 7,133 ريال بما يعادل 1,902$

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,606 ريال بما يعادل 428.07$

بنحو 229,368 ريال بما يعادل 61,151$

وصعد الذهب العالمى، اليوم الخميس بعدما تعزز الإقبال عليه بفعل تراجع الدولار ومؤشرات على إحراز تقدم في محادثات بشأن إجراءات تحفيز أمريكية جديدة.

وتراجع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة مقابل عملات منافسة ليحوم حول أدنى مستوى في أسبوع مما يقلص تكلفة الذهب للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

وأمس الأربعاء قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إن المحادثات مع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي "تحرز الكثير من التقدم" بشأن تشريع طال انتظاره للتخفيف من تداعيات كوفيد-19.