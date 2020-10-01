الاقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس وعيار 24 بــ 229.37 ريال

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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب فى اليوم الخميس وعيار 24 بــ 229.37 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس 1-10-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 229.37 ريال سعودى، مقابل سعره أمس كان بـ 227.63 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

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سعر الذهب عيار 24

بنحو  229.37 ريال  بما يعادل  61.15$


سعر الذهب عيار 22  

بنحو  210.26 ريال  بما يعادل  56.06$

 

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سعر الذهب عيار 21   

بنحو 200.70 ريال  بما يعادل  53.51$


سعر الذهب عيار 18   

بنحو  172.03 ريال  بما يعادل  45.86$


سعر الذهب عيار 14   

بنحو  133.80 ريال  بما يعادل  35.67$

 

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سعر الذهب عيار 12  

بنحو  114.68 ريال   بما يعادل  30.58$

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سعر أوقية الذهب

بنحو  7,133 ريال   بما يعادل  1,902$


سعر جنيه الذهب  

بنحو 1,606 ريال   بما يعادل   428.07$

 

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سعر كيلو الذهب

بنحو 229,368 ريال  بما يعادل 61,151$

 

وصعد الذهب العالمى، اليوم الخميس بعدما تعزز الإقبال عليه بفعل تراجع الدولار ومؤشرات على إحراز تقدم في محادثات بشأن إجراءات تحفيز أمريكية جديدة.

 

وتراجع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة مقابل عملات منافسة ليحوم حول أدنى مستوى في أسبوع مما يقلص تكلفة الذهب للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

 

وأمس الأربعاء قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إن المحادثات مع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي "تحرز الكثير من التقدم" بشأن تشريع طال انتظاره للتخفيف من تداعيات كوفيد-19.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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