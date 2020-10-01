شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تكشف ارتفاع رصيد شهادات الإيداع الدولية لـ"CIB" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، حول أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى، عن استنفاد شركتى أوراسكوم للاستثمار القابضة، وليسيكو مصر، لسقف التحويل المتاح لإصدار شهادات، وارتفع رصيد شهادات البنك التجاري الدولي-مصر إلى 132.307 مليون شهادة، فيما تراجع رصيد شهادات إيداع شركة بالم هيلز للتعمير إلى 700.599 مليون شهادة، شركة عامر جروب إلى 228.708 مليون شهادة.

بينما استقر رصيد شهادات إيداع شركات مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 460.937 مليون شهادة، الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك عند 329.086 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرميس القابضة إلى 182.328 مليون شهادة، جي بي أوتو عند 174.456 مليون شهادة، المصرية للاتصالات إلى 169.633 مليون شهادة، نعيم القابضة عند 83.146 مليون شهادة.

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كما استقر رصيد شهادات إيداع شركات إيديتا للصناعات الغذائية إلى 84.077 مليون شهادة، حديد عز عند 74.721 مليون شهادة، الصناعات الغذائية العربية-دومتي 61.248 مليون شهادة، السويس للأسمنت عند 32.674 مليون شهادة، البويات والصناعات الكيماوية - باكين عند 3.523 مليون شهادة.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر أكتوبر، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي 2.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 620.849 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 370.9 مليون ورقة مالية بقيمة 3.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 44.1 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.4%، والعرب على 6.61% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 44.45% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 55.54%.