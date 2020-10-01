شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات البورصة المصرية خضراء بأولى جلسات شهر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر أكتوبر، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي 2.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 620.849 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 11051 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 2090 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 12862 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 4217 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 2022 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 2928 نقطة.