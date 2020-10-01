رولز رويس تجمع 6.5 مليار دولار لتعويض شح السيولة بفعل جائحة كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتزم شركة رولز رويس لصناعة المحركات جمع خمسة مليارات جنيه استرليني (6.5 مليار دولار) منها ملياري استرليني من المستثمرين لمواجهة "أسوأ التصورات" بعدما قوضت أزمة السفر الناتجة عن تفشي فيروس كورونا التدفقات النقدية للشركة البريطانية.

وقالت الشركة، في مايو إنها ستخفض تسعة آلاف وظيفة بسبب الجائحة مضيفة أن أوضاعها المالية العامة تواجه تدقيقا شديدا وهو ما قال رئيسها التنفيذي إنه ينبغي أن ينتهي بفضل خطة اليوم الخميس.

وأثارت المخاوف بشأن الوضع المالي للشركة تكهنات بحزمة إنقاذ مالي من الحكومة لرولز رويس التي جرى تأميمها في 1971 ثم تمت خصخصتها في وقت لاحق.

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لكن المدير المالي للشركة ستيفن دينتث نفى ذلك وقال "هذا ليس جزءا من أي من خططنا".

وتراجعت أسهم الشركة 11 بالمئة إلى 116 بنسا وهو أدنى مستوى منذ 2004 بعدما أعلنت أنها ستجمع نحو ملياري استرليني عبر إصدار حقوق.