شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تطرح مناقصة مجددا لشراء 50 ألف طن علف صويا و50 ألف طن ذرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متعاملون أوروبيون اليوم الخميس إن المؤسسة العامة للتجارة الخارجية في سوريا طرحت مناقصة عالمية جديدة لشراء 50 ألف طن من علف الصويا و50 ألف طن من الذرة.
وأضافوا أن المناقصة التي طرحتها المؤسسة تغلق في 26 أكتوبر.
وطرحت المؤسسة أربع مناقصات عالمية سابقة لشراء 50 ألف طن من علف الصويا و50 ألف طن من الذرة في أبريل ومايو ويونيو ويوليو.
وقال التجار إنه ليس لديهم معلومات بشأن المشتريات في المناقصات السابقة.
وتطلب المؤسسة ذرة صفراء ويتعين أن تقدم العروض باليورو.
والشحنات مطلوبة للتسليم في غضون أربعة أشهر من تأكيد عقد التوريد أو بعد فتح خطاب الائتمان في عملية الشراء.
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