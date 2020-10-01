شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 42.32 دولار لعقود برنت و40.21 دولار للخام الأمريكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط اليوم،42.32 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت مرتفعة بمقدار سنتين، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40.21 دولار للبرميل متراجعة بمقدار سنت.

وشهدت أسعار النفط اليوم استقرارا إذ تلقت الدعم من تجدد الآمال إزاء تحفيز مالي أمريكي لكن المخاوف بشأن زيادة الإصابات بفيروس كورونا وعرقلة ذلك للطلب على النفط كبحت المكاسب وفقا لرويترز وقفز خام غرب تكساس الوسيط أمس الأربعاء بعد بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أظهرت انخفاض مخزونات الخام ونواتج التقطير، التي تشمل الديزل ووقود الطائرات، بأكثر من المتوقع في أحدث أسبوع.

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير شهري اليوم الأربعاء، إن إنتاج الولايات المتحدة من النفط ارتفع 538 ألف برميل يوميا في يوليو تموز ليصل إلى 10.984 مليون برميل يوميا، من 10.446 مليون برميل يوميا في يونيو.

Advertisements

كان إنتاج النفط تراجع في مارس آذار وأبريل ومايو عندما كان منتجو الخام الأمريكيون يعانون من تداعيات انخفاض الأسعار جراء جائحة فيروس كورونا. وفي حين مازالت الأسعار تتعرض لضغوط بسبب الطلب المنخفض، فقد تحسنت بالمقارنة مع المستويات القياسية المنخفضة المسجلة في مارس.

وتعزز إنتاج النفط في يوليو بفضل مكاسب في نورث داكوتا وتكساس والحقول الأمريكية البحرية في خليج المكسيك.

وزاد الإنتاج في تكساس، أكبر ولاية أمريكية منتجة للنفط، 103 آلاف برميل يوميا في يوليو تموز مقارنة مع يونيو حزيران. وارتفع إنتاج نورث داكوتا النفطي 157 ألف برميل يوميا في الفترة ذاتها، ونما إنتاج خليج المكسيك 85 ألف برميل يوميا.