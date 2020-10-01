تباين سعر اليورو اليوم الخميس 1-10-2020 مقابل الجنيه المصرى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباين سعر اليورو الأوروبى اليوم الخميس 1-10-2020 ، أمام الجنيه المصرى، فى البنوك العاملة فى مصر، مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى 18.39 جنيه للشراء و18.57 جنيه للبيع، مقابل 18.36 جنيه للشراء و18.57 جنيه للبيع، وسجل اليورو فى بعض البنوك كالتالي:

18.38 جنيه للشراء.

18.51 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.50جنيه.

18.57 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.57 جنيه.

18.39 جنيه للشراء.

18.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.39 جنيه للشراء.

18.63 جنيه للبيع.

18.38 جنيه للشراء.

18.56 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.40 جنيه للشراء.

18.58 جنيه للبيع.

18.37 جنيه للشراء.

18.57 جنيه للبيع.

كشف مسح أن تعافي قطاع الصناعات التحويلية في منطقة اليورو تعزز في سبتمبر مدعوما بدرجة كبيرة بتعاف في ألمانيا حيث شهدت مصانع المنطقة زيادة في الطلب بعد تخفيف بعض القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا.

وفرضت الحكومات إجراءات عزل عام مشددة بعدما اجتاحت الجائحة أنحاء أوروبا لكن مع تراجع معدلات العدوى رُفع الكثير من هذه القيود، غير أن زيادة في حالات الإصابة الجديدة أدت لإعادة فرض بعض هذه الإجراءات.

لكن القراءة النهائية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات ارتفعت إلى 53.7 في سبتمبر من 51.7 في أغسطس وهو ما يتفق مع قراءة أولية سابقة وأعلى مستوى له منذ أغسطس 2018، وتشير أي قراءة فوق مستوى الخمسين إلى النمو.