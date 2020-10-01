الاقتصاد

تباين سعر اليورو اليوم الخميس 1-10-2020 مقابل الجنيه المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباين سعر اليورو الأوروبى اليوم الخميس 1-10-2020 ، أمام الجنيه المصرى، فى البنوك العاملة فى مصر، مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى 18.39 جنيه للشراء و18.57 جنيه للبيع، مقابل 18.36 جنيه للشراء و18.57 جنيه للبيع، وسجل اليورو فى بعض البنوك كالتالي:

 

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سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.38 جنيه للشراء.

 

18.51 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.50جنيه.

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.39 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.36جنيه .

18.57 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.57 جنيه.

 

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سعر اليورو فى بنك مصر

18.39 جنيه للشراء.

 

18.57 جنيه للبيع.


سعر اليورو فى بنك البركة

18.39 جنيه للشراء.

 

18.63 جنيه للبيع.

 

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سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.38 جنيه للشراء.

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18.56 جنيه للبيع.


سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.40 جنيه للشراء.

 

18.58 جنيه للبيع.

 

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سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.37 جنيه للشراء.

 

18.57 جنيه للبيع.

 

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كشف مسح أن تعافي قطاع الصناعات التحويلية في منطقة اليورو تعزز في سبتمبر مدعوما بدرجة كبيرة بتعاف في ألمانيا حيث شهدت مصانع المنطقة زيادة في الطلب بعد تخفيف بعض القيود المفروضة لمكافحة فيروس .

وفرضت الحكومات إجراءات عزل عام مشددة بعدما اجتاحت الجائحة أنحاء أوروبا لكن مع تراجع معدلات العدوى رُفع الكثير من هذه القيود، غير أن زيادة في حالات الإصابة الجديدة أدت لإعادة فرض بعض هذه الإجراءات.

لكن القراءة النهائية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات ارتفعت إلى 53.7 في سبتمبر من 51.7 في أغسطس وهو ما يتفق مع قراءة أولية سابقة وأعلى مستوى له منذ أغسطس 2018، وتشير أي قراءة فوق مستوى الخمسين إلى النمو.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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