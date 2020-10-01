شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة أبوظبي تتراجع 0.58% بجلسة الخميس.. ورأس المال يخسر 3.1 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.58% خاسراً 26.04 نقطة ليغلق عند مستوى 4492.025 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 3.1 مليار درهم ليغلق عند مستوى 670.545 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 63.9 مليون سهم، بقيمة 258.7 مليون درهم، عبر تنفيذ 1156 صفقة.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.65%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 1.14%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.78%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.24%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.87%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.17%.

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وارتفعت 7 أسهم ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة-سوداتل بنسبة 3.98%، ثم سهم مجموعة أغذية بنسبة 3.48%، ثم سهم شركة منازل بنسبة 2.8%، فيما تراجع 12 سهماً على رأسها سهم شركة أسمنت الخليج بنسبة 4.81%، ثم سهم شركة الخليج للصناعات الدوائية بنسبة 4.38%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء بنسبة 4.31%، وتصدر سهم الشركة العالمية القابضة قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 70.8 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.85%.

وكانت شركة أدنوك التوزيع، قد أعلنت عن توزيع أرباح مرحلية بقيمة 1.285 مليار درهم (10.258 فلس) عن الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، وبما يعادل 350 مليون دولار أمريكي، لمساهمي الشركة، وهو الجزء الأول من توزيعات الأرباح الإجمالية للعام 2020، والتي تتوقع الشركة أن تبلغ 2.57 مليار درهم (20.57 فلس للسهم)، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 7% مقارنة بتوزيعات الأرباح للعام 2019، والتي بلغت 2.39 مليار درهم (19.10 فلس).