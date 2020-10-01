شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تعلن تنفيذ عرض شراء إجباري على "النيل لحليج الأقطان" بـ2.5 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة ايمكس انترناشيونال على أسهم شركة النيل لحليج الأقطان، وذلك لعدد 49.8 مليون سهم بقيمة إجمالية 2.5 مليار جنيه.

وكانت شركة إيميكس انترناشيونال، قد تقدمت بعرض شراء إجباري على أسهم شركة النيل لحليج الأقطان، وذلك حتى عدد 52.992 مليون سهم بنسبة 100% من أسهم الشركة بسعر نقدي يبلغ 50 جنيها، وبشرط ألا تقل نسبة الاستحواذ عن 50% من أسهم رأسمال الشركة، وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

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وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة النيل لحليج الأقطان برئاسة السيد عبد العليم الصيفى، قد عقدت للنظر في زيادة رأس مال الشركة ومنح حق الاكتتاب للمساهمين القدامى بواقع سهم لما سهم أصلى بالقيمة الأسمدة 5 جنيهات لكل سهم علاوة على تعديل المادة 4 من النظام الأساسي.

وافقت الجمعية العامة على قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 8 يونيو 2020 بالموافقة على زيادة رأس المال المصدر من 264.9 مليون جنيه إلى 529.9 مليون جنيه بزيادة قدرها 264.9 مليون جنيه بالقيمة الأسمية 5 جنيهات للسهم وتخصص الزيادة لقدامى المساهمين كلهم بحسب نسبة مساهمتهم في رأس المال على أن تكون الزيادة نقداً.

كما أحاطت الجمعية العامة الأعضاء أن القيمة العادلة التى تم تحديدها للسهم هو 35.53 قرشا، وفق تقييم شركة العاصمة للاستشارات المالية المعتمدة من الرقابة المالية، بجانب احاطتهم بقرار اللجنة الوزارية لفض المنازعات حول تحديد قيمة التعويض.