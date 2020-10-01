شكرا لقرائتكم خبر عن بورصات الخليج حمراء بافتتاحية أكتوبر.. والأسواق الإماراتية تخسر 4.3 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، أولى جلسات شهر أكتوبر، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 0.05% خاسراً 4.03 نقطة ليغلق عند مستوى 8295.05 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.34% خاسراً 7.78 نقطة ليغلق عند مستوى 2265.70 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 1.2 مليار درهم ليغلق عند مستوى 315.82 مليار درهم، ونزل المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.58% خاسراً 26.04 نقطة ليغلق عند مستوى 4492.025 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 3.1 مليار درهم ليغلق عند مستوى 670.545 مليار درهم، لتحخسر الأسواق الإماراتية، 4.3 مليار درهم.

فيما تعطلت بورصتي الكويت ومسقط لمدة 3 أيام حداداً على أرواح الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.05% خاسراً 4.03 نقطة ليغلق عند مستوى 8295.05 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.3% خاسراً 325.26 نقطة ليغلق عند مستوى 13788.95 نقطة، وبلغ حجم التداول 712.3 مليون سهم بقيمة 14.7 مليار ريال.

وهبط 14 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع التأمين بنسبة 3.90%، أعقبه قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 3.11%، تلاه قطاع الأدوية نسبة 2.46%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.51%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.35%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.72%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.57%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.46%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.42%، فيما ارتفع قطاع المرافق العامة بنسبة 3.17%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.63%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.50%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.29%.

وقفز 60 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "جازادكو" بنسبة 8.55%، ثم سهم "شمس" بنسبة 5.71%، ثم سهم "الخليج للتدريب" بنسبة 4.65%، فيما تراجع 133 سهماً على رأسها سهم "بروج للتأمين" بنسبة 9.98%، ثم سهم "أليانز إس إف" بنسبة 9.96%، ثم سهم "سايكو" بنسبة 9.95%، فيما تصدر سهم "دار الأركان" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 504.2 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي

تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر أكتوبر، بنسبة 0.34% خاسراً 7.78 نقطة ليغلق عند مستوى 2265.70 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 1.2 مليار درهم ليغلق عند مستوى 315.82 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 212.5 مليون سهم محققة ما قيمته 151.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 3054 صفقة لعدد 31 سهماً، وهبطت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع السلع بنسبة 4.28%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.80%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.66%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.54%، ثم قطاعي الاستثمار والخدمات بنسبة 0.08%، 0.01%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع العقارات وحيداً بنسبة 0.24%.

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وقفزت 7 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 3.04%، ثم سهم شركة أمانات القابضة بنسبة 1.65%، فيما تراجع 19 سهماً على رأسها سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 4.88%، ثم سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 4.81%، فيما تصدر سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 32.4 مليون ورقة بقيمة 37.7 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 2.60%.

بورصة أبوظبي

تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.58% خاسراً 26.04 نقطة ليغلق عند مستوى 4492.025 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 3.1 مليار درهم ليغلق عند مستوى 670.545 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 63.9 مليون سهم، بقيمة 258.7 مليون درهم، عبر تنفيذ 1156 صفقة.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.65%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 1.14%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.78%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.24%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.87%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.17%.

وارتفعت 7 أسهم ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة-سوداتل بنسبة 3.98%، ثم سهم مجموعة أغذية بنسبة 3.48%، ثم سهم شركة منازل بنسبة 2.8%، فيما تراجع 12 سهماً على رأسها سهم شركة أسمنت الخليج بنسبة 4.81%، ثم سهم شركة الخليج للصناعات الدوائية بنسبة 4.38%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء بنسبة 4.31%، وتصدر سهم الشركة العالمية القابضة قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 70.8 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.85%.

بورصة البحرين

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، أولى جلسات أكتوبر، بنسبة 0.14% خاسراً 2.04 نقطة ليغلق عند مستوى 1432.46 نقطة، وبلغ حجم التداول 8.2 مليون سهم بقيمة 1.4 مليون دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 6.69% بضغوط هبوط سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 7.95%، المصرف الخليجي التجاري بنسبة 5.26%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 1.57% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.25%.

كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انحفاض 0.81% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.62%، كما هبطت أسهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية، شركة البحرين للسينما، عقارات السيف بنسبة 0.95%، 0.93%، 0.58%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.11% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.21%، إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.13%.