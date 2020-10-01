شكرا لقرائتكم خبر عن سانوفى مصر تطلق أولى مبادراتها لدعم الرعاية الصحية عن بُعد لمرضى السكر لتوفير حلول مبتكره لتثقيف وتوعية لمرضى السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - برنامج رعاية متكامل لمرضي السكر بمنازلهم من خلال تفعيل تطبيق "حكيمة" على الهواتف تثقيف المرضى من خلال خدمة جديدة يتم طرحها لأول مره فى مصر لمرضى السكر بتوفير المتابعه و التثقيف بالمنزل او عن طريق الفيديو كول دعم الشركات المصريه الناشئة و استخدام التكنولوجيا الحديثه لتخفيف العبأ و دعم مريض السكر

قامت شركة سانوفي مصر، الرائدة في مجال الرعاية الصحية بتوقيع اتفاقية شراكة مع شركةحكيمة وهى شركة ناشئة مصرية لتقديم برنامج رعاية و تثقيف متكامل لمرضى السكر بالمنزل.

تأتي هذه الشراكة متماشيةً مع التطوير التكنولوجي الذي نشهده حالياً بهدف تشجيع الوسائل الحديثه ذات التقنيه العاليه لتخفيف العبأ و دعم المريض، والحد من مضاعفات مرض السكر وتقليص العبء الاجتماعي والاقتصادي وبالاخص فى الوقت الحالى حيث يمثل فيروس COVID-19 تحديًا مزدوجًا لمرضى السكر.¹

يقوم البرنامج بتقديم دعم للمرضي بمنازلهم من خلال تحميل تطبيق "حكيمة" على الهواتف المحمولة مما يتيح امكانية اختيار زيارة منزلية تثقيفية او جلسة تثقيفية بإستخدام تقنيات الفيديو كول حيث يحصل المريض عن كل المعلومات عن التعايش مع مرض السكر ونصائح هامه لطبيعة الغذاء التى يجب اتباعها و شرح اهمية ممارسة الرياضة ومن اهم النقط هى متابعة دقيقة لااستخدام قلم الانسولين وجهاز السكر من أحد مقدمى خدمة الرعاية المتخصصين لضمان صحة المريض.

والجدير بالذكر ان هذا البرنامج يتيح التزام المريض بالعلاج ويعمل على تحفيز و تعزيز تطبيق المريض لجميع الارشادات التى يجب تنفيذها.



مبادرة سانوفى

وفي هذا السياق، صرحت كريستيل صغبيني، رئيس مجلس ادارة شركة سانوفي مصر والسودان قائلهً، "تعمل شركة سانوفى في مجال علاجات مرض السكر لأكثر من 90 عاماً حيث تُركز الشركة على احتياجات المريض خاصة فى الوقت الذى يواجه فيه العالم جائحة الكورونا.

واكدت قائله "لا يقتصر التزامنا تجاه المجتمع المصري على إنتاج و توفير علاجات مبتكرة عالية الجودة، وإنما أيضاً يمتد إلى توفير حلول مبتكره للوقايه من مضعفات مرض السكر ويأتى ذلك كجزء من التزامنا بأهداىف التنمية المستدامة."

ثم أضافت صغبيني " إن واحدة من أهم أولويتنا هو دعم الشركات الناشئة، ايماناً منا بقدراتهم على التطوير وتحقيق التغيير في مجال الرعاية الصحية الذى يصب في مصلحة المريض المصرى و اضافت قائله ان هذه المبادره تعد الأولى فى خطتنا طويلة الأمد لاستخدام التكنولوجيا لدعم المنظومه الصحيه للمريض المصرى.

كما اوضح كريم يحيي مدير التسويق التنفيذي لشركة حكيمة "أن التعاون مع سانوفي جاء بعد إتفاق الرؤية في كل من الشركتين لتنفيذ مشروع هو الأول من نوعه فى مصر و الذي يهدف بشكل مباشر إلى خلق تجربة أفضل للمرضي فى رحلتهم مع مرض السكر من خلال إطلاق برنامج رعاية و تثقيف مرضي السكر بشكل رقمي عبر تطبيق حكيمة مما يتيح الوصول إلي قطاعات اكبر من المرضى و تحقيق أعلى مستوى من التثقيف المتكامل لمريض السكر سواء كانت الجلسات التثقيفية تقدم من خلال الزيارات المنزلية أو الفيديو شات عبر الإنترنت."

كما أشار عمرو بكر المدير التنفيذي لحكيمة "أننا في حكيمة سعداء بالتعاون مع سانوفي كونها إحدى أكبر الشركات الرائدة في مجال الرعاية الصحية المتكاملة على مستوى العالم على ان يجني المريض المصري ثمار هذا التعاون، وهو ما يأتي على رأس أولوياتنا واستراتيجيتنا فى حكيمة كوننا التطبيق الأول في خدمات التمريض فى مصر"

يعد تطبيق حكيمة هو الأول من نوعه لدعم مرضى السكر و ذلك عن طريق تلبية احتياجات المرضى الذين يرغبون في متابعة حالتهم الصحية بشكل أفضل .الجدير بالذكر ان التطبيق تم تفعيله فى محافظات القاهرة، الجيزه، الاسكندرية، الدلتا، القناة، اسيوط، الأقصر، اسوان والمنيا من خلال 170 ممرض و ممرضة تم تدريبهم على أعلى مستوى للتعامل مع احتياجات مريض السكر

يمكنك تحميل تطبيق حكيمة بالظغط على الرابط التالى

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Appstore: http://bit.ly/7keemaapple

GooglePlay: http://bit.ly/7keemaAndroid

نبذة عن سانوفي:

شركة سانوفي هي شركة عالمية رائدة في مجال الرعاية الصحية المتنوعة. وتلتزم بتقديم حلول متطورة لتلبية احتياجات المريض. وتقوم الشركة بمحاربة المرض من خلال توفير اللقاحات والعلاجات المبتكرة للتخفيف من الألم والحد من المعاناة. وتقوم الشركة بدعم أصحاب الأمراض النادرة إلى جانب أصحاب الأمراض المزمنة طويلة الأجل.

وتقوم سانوفي من خلال أكثر من 100,000 موظف وعامل في 100 دولة باستخدام الابتكارات العلمية لتوفير حلول الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم.

نبذة عن شركة سانوفي فى مصر:

تم بناء أول مصنع لشركة سانوفي في مصر في عام 1962، واستمرت التوسعات فيه على مدى السبع وخمسين عاماً الماضية. ويعمل بالشركة في مصر قرابة 1200 عامل يعملون معاً لدعم احتياجات المريض المصرى.

وقد حازت شركة سانوفي مصر للسنة الثالثه على التوالى على جائزة "TOP EMPLOYER و جائزة الخدمة المستدامة من قبل اتحاد الصناعات لبرامج الخدمة المجتمعية.

نبذة عن شركة حكيمة:

حكيمة هو التطبيق الأول لخدمات التمريض المنزلي في مصر و الذي بدأ عام ٢٠١٧ ليقدم مجموعة من الخدمات الآمنة والسريعة بكفاءة عالية في مجال التمريض والرعاية المنزلية عن طريق مجموعة مختارة من الممرضين المعتمدين والمسجلين من الجنسين بالإضافة إلى خدمات الإستشارات عبر الانترنت.

في ٢٠١٩ حصلت حكيمة علي شهادة الجودة ايزو ٩٠٠١/٢٠١٥ لتصبح أول تطبيق مصري حاصل علي تلك الشهادة، بدأت حكيمة بتوسعة عملياتها لتغطي أبوجا و لاجوس بنيجيريا ومنها إلي بداية عملياتها فى تونس مع خطة توسع طموحة تشمل السودان و السعودية و الإمارات بنهاية العام القادم.

حصدت حكيمة العديد من الجوائز الدولية نظراً لدورها الفعال في تقديم خدمات التمريض و دعم المجتمعات و المرأة و الاجئين بالإضافة إلى تمكين التكنولوجيا فى العديد من المحافل في مصر و سويسرا و جنوب إفريقيا و نيجيريا.

بعد تدشينها للعديد من الشراكات مع وزارة الصحة المصرية و كبري مقدمي الخدمة الصحية في مصر، أطلقت حكيمة برنامجها لمساعدة الكيانات الطبية علي التحول الرقمي و الذي يساهم بشكل مباشر فى تحسين تجربة المرضي و توفير بدائل طبية أكثر أماناً في ظل الظروف الراهنة.