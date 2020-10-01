شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تستهل أولى جلسات أكتوبر على ارتفاع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الخميس بدعم من القطاع التكنولوجي والتفاؤل بشأن حزمة التمويل الثانية من الكونجرس الأمريكي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.



ووفقا لبيانات حكومية صادرة اليوم، تراجع عدد طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بنحو 36 ألفاً إلى 837 ألفا خلال الأسبوع الماضي، فيما انخفض الدخل الشخصي بنسبة 2.7%.

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ومن ناحية أخرى، تترقب الأسواق عن كثب غدا صدور تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة مع توقعات باستمرار تعافي سوق العمل من آثار كورونا.



واستعاب المستثمرون المناظرة الانتخابية الأولى بين مرشحي الانتخابات الرئاسية الأمريكية "دونالد ترامب" و"جو بايدن" والتي شهدت تراشقت وهجوم متبادل بينهما.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 15:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% (ما يعادل 134 نقطة) إلى 27915 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 1% (ما يعادل 109 نقاط) إلى 11279 نقطة، فيما ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.5% (ما يعادل 18 نقطة) إلى 3382 نقطة.