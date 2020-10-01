شكرا لقرائتكم خبر عن السوق المالية توافق على تخفيض رأس مال "أميانتيت" ثم زيادته والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت هيئة السوق المالية عن موافقتها على طلب شركة أميانتيت العربية السعودية بتخفيض رأس مال الشركة ومن ثم زيادته عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

وأفادت الهيئة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأنه سيتم تخفيض رأس المال بقيمة 144.517 مليون ريال، ثم زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بمبلغ 120 مليون ريال سعودي.

وأشار البيان، إلى أن موافقة الهيئة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

وكان مجلس إدارة الشركة قد قرر، في الاجتماع المنعقد في 11 يونيو الماضي، تعديل توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 120 مليون ريال بدلاً من 300 مليون ريال.

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كما قرر مجلس الإدارة، في نفس الاجتماع، التوصية للجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس المال قبل عملية زيادة رأس مال الشركة من 344.517 مليون ريال إلى 200 مليون ريال، بنسبة تخفيض قدرها 41.95٪ من رأس مال الشركة.

ويُذكر أن أميانتيت حققت صافي خسائر بلغ 57.3 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 255.8 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى تكوين الشركة لمبلغ 78.1 مليون ريال والتي تم احتسابها كمخصصات للإيرادات المتوقعة لمشاريعها القائمة، بالإضافة إلى تكوين مبلغ 125.7 مليون ريال لعمل دراسة هبوط لقيمة الأصول الثابتة لثلاث شركات محلية.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 188.6 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 296.1 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.