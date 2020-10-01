شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض للتعمير تبدأ توزيع نصف ريال للسهم الأحد المقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة الرياض للتعمير بدء توزيع الأرباح النقدية المُقررة عن النصف الأول لعام 2020 بقيمة 88.888 مليون ريال، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 4 أكتوبر الجاري.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن الأرباح سيتم توزيعها بواقع 0.5 ريال للسهم، وبنسبة توزيع بلغت 5% من قيمة السهم الإسمية.

وتجدر الإشارة بأن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 54.6 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 50 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

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وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني إلى الأرباح المحققة من الاستثمار في الشركة الزميلة، بالإضافة إلى انخفاض المصاريف العمومية والادارية خلال هذا الربع مقارنة بالربع السابق.

وتراجعت الإيرادات إلى 57.4 مليون ريال خلال الربع الثاني، مُقابل إيرادات بلغت 64.3 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، تراجعت أرباح الشركة إلى 89.7 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 92.9 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.