شكرا لقرائتكم خبر عن إنفاق المواطن الأمريكي أفضل من التوقعات فى أغسطس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش الإنفاق الشخصي لشهر آب/أغسطس مرتفعا بمقدار 1.0% ، أفضل من متوسط توقعات الخبراء ارتفاع بمقدار 0.7% ، أقل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بمقدار 1.5% المعدلة من ارتفاع بمقدار 1.9 %.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنفاق المواطن الأمريكي أفضل من التوقعات فى أغسطس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.