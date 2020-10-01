شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يعمق خسائره لأدنى مستوى فى أسبوع قبيل بيانات قطاع الصناعات التحويلية فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوع ، بفعل تباطؤ الطلب على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، مع إقبال المستثمرين على شراء العملات ذات المخاطر العالية ، خاصة بعد التطورات الإيجابية حول إقرار تحفيز مالي جديد فى الولايات المتحدة ،يأتي هذا قبيل صدور العديد من البيانات الاقتصادية من واشنطن ،لعل أهم تلك البيانات الخاص بقطاع الصناعات التحويلية خلال أيلول/سبتمبر.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.3 % إلى مستوى 93.53 نقطة الأدنى فى أسبوع ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 93.80 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.92 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنحو 0.1% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على معظم المستثمرين ، بعد بيانات اقتصادية قوية فى الولايات المتحدة ، عززت آمال تعافي أكبر اقتصاد فى العالم سريعا من جائحة فيروس كورونا.

وعلى صعيد تعاملات أيلول/سبتمبر المنصرم ،حقق مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعا بنسبة 1.8% ، فى أول مكسب شهري فى غضون الخمسة أشهر الأخيرة ، بفضل تزايد عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل تصاعد المخاوف مرة أخرى حول الاقتصاد العالمي بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى أوروبا و الولايات المتحدة.

اقترحت إدارة الرئيس "دونالد ترامب" حزمة تحفيز مالي جديدة بقيمة تزيد عن 1.5 تريليون دولار على أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين ، ضمن المحادثات المكثفة بين الطرفين لإيجاد حل وسط حول حزمة الإغاثة الجديدة من فيروس كورونا.

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جددت تلك التطورات آمال إقرار تحفيز مالي جديد قريبا فى الولايات المتحدة ،يدعم تعافي الاقتصاد الأمريكي من أسوأ أزمة منذ فترة الكساد العظيم فى ثلاثينات القرن الماضي.

يترقب المستثمرين فى أوقات متلاحقة اليوم ، عديد البيانات الاقتصادية من واشنطن ،لعل أهم تلك البيانات الخاصة بقطاع الصناعات التحويلية خلال أيلول/سبتمبر ،والتي توفر أدلة قوية حول وتيرة تعافي الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث من هذا العام.

تصدر بحلول الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش ،طلبات إعانة البطالة الأمريكية المتوقع 0.850 مليون فى الأسبوع المنتهي 26 أيلول/سبتمبر من 0.870 مليون الأسبوع الأسبق.

ويصدر فى نفس التوقيت ،مؤشر الإنفاق الشخصي لشهر آب/أغسطس المتوقع ارتفاع بنسبة 0.7% من ارتفاع بنسبة 1.9% فى تموز/يوليو ،ومؤشر الدخل الشخصي لنفس الشهر المتوقع انخفاض بنسبة 2.0% من ارتفاع بنسبة 0.4% الشهر السابق.

وتصدر بحلول الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي المتوقع مستوي 56.0 نقطة خلال أيلول/سبتمبر من مستوى 56.0 نقطة فى آب/أغسطس.