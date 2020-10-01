شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستأنف مكاسبه بدعم تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقت بالأمس ضمن عمليات التقاط الأنفاس ،بصدد تحقيق ثالث مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، بدعم تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.75% إلى 1,900.29$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,886.23$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,884.68$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.6% ، فى أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ،تحت ضغط ارتفاع معظم أسواق الأسهم العالمية.

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انخفض مؤشر الدولار يوم الخميس بنحو 0.2% ، ليواصل خسائره لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوع عند 93.62 نقطة ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يصب فى صالح ارتفاع أسعار المعادن والسلع المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي الهبوط الحالي فى مستويات العملة الأمريكية ، فى ظل تحسن المعنويات المستثمرين بالأسواق ، والإقبال على شراء العملات ذات المخاطر العالية ، فى ظل التطورات الإيجابية حول إقرار تحفيز مالي جديد فى الولايات المتحدة.

اقترحت إدارة الرئيس "دونالد ترامب" حزمة تحفيز مالي جديدة بقيمة تزيد عن 1.5 تريليون دولار على أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين ، ضمن المحادثات المكثفة بين الطرفين لإيجاد حل وسط حول حزمة الإغاثة الجديدة من فيروس كورونا.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ،وذلك لليوم الثاني على التوالي ، ليستمر الإجمالي عند 1,268.89 طن متري.