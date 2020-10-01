شكرا لقرائتكم خبر عن بن داود القابضة السعودية تعلن عن الجدول الزمني الجديد لاكتتابها (تطور الأحداث) والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة بن داود القابضة اليوم عن النشرة التكميلية الخاصة بالاكتتاب على أسهمها، وذلك بعد أن كان قد تم تأجيل الأسبوع الماضي، حيث كان من المفترض أن يبدأ اكتتاب الأفراد في يوم الأحد الماضي الموافق 27 سبتمبر 2020.

ووفقا للنشرة الجديدة من المفترض أن تبدأ المؤسسات في عملية الاكتتاب اليوم، على ان تنتهي يوم 5 أكتوبر الجاري، بينما سيبدأ الأفراد في الاكتتاب على الحصة المخصصة لهم قس يوم 8 أكتوبر على أن ينتهوا في 12 من الشهر ذاته.

وكانت شركة بن داود القابضة قد أعلنت أنها تمر بتطورات جوهرية تتطلب الإفصاح عنها لهيئة السوق المالية، وهو ما يستدعي تأجيل الاكتتاب الذي كان من المفترض ان يبدأ الأحد الماضي.

وكانت بن داود القابضة السعودية قد أعلنت عن تحديدها النطاق السعري لاكتتابها، بين 84 و96 ريال سعودي للسهم، وهو ما يقيم الشركة بـ 11 مليار ريال.

وتوقعت أن يتراوح إجمالي حجم الطرح بين نحو 1.9 مليار ريال (حوالي 512 مليون دولار) و 2.2 مليار ريال (585 مليون دولار)،

وكان من المفترض أن تبدأ فترة اكتتاب الأفراد في يوم الأحد 27 سبتمبر ولمدة 3 أيام أي تنتهي يوم 29 سبتمبر، وبعدها يتم التخصيص النهائي ورد الفائض إن وجد اليوم أي الأول من أكتوبر 2020.

وكانت بن داود القابضة قد حصلت على موافقة هيئة السوق المالية على طلبها بطرح 22.860 مليون سهم عادي (تمثل 20% من أسهم الشركة) للاكتتاب العام بتاريخ 30 يونيو 2020.

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