شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون آند جونسون يلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط – تحليل – 01-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم جونسون آند جونسون (JNJ) في آخر جلساته، ليلامس السهم بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 1.24% بما يعادل 1.82 نقطة ليستقر على سعر 148.88 دولار، وذلك وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، ونلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 151.00، ليستهدف من جديد مستوى الدعم المهم 143.85.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه