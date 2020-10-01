شكرا لقرائتكم خبر عن آي بي إم بمنطقة مقاومة قوية – تحليل – 01-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم آي بي إم (IBM) في آخر جلساته، ليعيد السهم بهذا الصعود اختبار مستوى المقاومة 122.04، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 0.60% بما يعادل 0.73 نقطة ليستقر على سعر 121.67 دولار، وذلك وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي هابط على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، كما يتأثر بالضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. Advertisements لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 122.04، ليستهدف مستوى الدعم المهم 115.30. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه

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