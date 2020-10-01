شكرا لقرائتكم خبر عن هيوليت باكرد محاط بالإشارات الإيجابية – تحليل – 01-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم هيوليت باكرد (HPQ) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب جديدة بلغت نسبتها 0.37% بما يعادل 0.07 نقطة ليستقر على سعر 18.99 دولار، ويتحرك السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى المتوسط.

Advertisements

لهذا نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 18.20، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 20.20 استعداداً لمهاجمته.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد