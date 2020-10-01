شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع لليوم الثاني على التوالي بعد انخفاض المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، بعدما أظهرت بيانات رسمية فى الولايات المتحدة ،انخفاض المخزونات التجاري لأدنى مستوى فى نحو ستة أشهر ، الأمر الذي عزز آمال تعافي الطلب فى أكبر مستهلك للوقود فى العالم.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 1.4% إلى مستوي 40.44$ ، من مستوى الافتتاح عند 39.89$، وسجل أدنى مستوي عند 39.75$ ،وصعد خام برنت بنسبة 0.9% إلى مستوي 42.54$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 42.14$ ، وسجل أدنى مستوي عند 41.84$.

عند تسوية الأمس ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 1.9% ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين عند 38.44$ للبرميل ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3.25% ، بفضل تحسن شهية المخاطرة بالأسواق العالمية.

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وعلى صعيد تعاملات شهر أيلول/سبتمبر الفائت ،فقدت أسعار النفط العالمية متوسط 7% ، فى أول خسارة شهرية فى غضون الخمسة أشهر الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بالإضافة إلى تجدد المخاوف حول مستويات الطلب العالمي.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء انخفاض المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة بحوالي 2.0 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 25 أيلول/سبتمبر، فى ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي ،على خلاف توقعات الخبراء ارتفاع بنحو مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية الأمريكية إلى حوالي 492.4 مليون برميل ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 3 نيسان/أبريل الماضي ، فى علامة إيجابية على تسارع مستويات السحب فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد استقر الأسبوع الماضي بدون أي تغيير يذكر ،ليستمر الإجمالي عند 10.7 مليون برميل يوميا، والولايات المتحدة لا تزال حاليا أكبر منتج للنفط فى العالم.