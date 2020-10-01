شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يفقد مكاسبه مع الإقبال على العملات عالية المخاطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع الدولار اليوم الخميس، إلى أقل مستوى في تسعة أيام حيث عززت بيانات أمريكية قوية وآمال بشأن تحفيز مالي ثقة المستثمرين بما يكفي للإقبال على عملات أكثر مخاطرة.

وارتفع اليوان الصيني مقابل الدولار وبلغ أعلى مستوى في عام ونصف العام في السوق الخارجية حيث أدت عطلة في الصين لشح السيولة وعززت تحركات العملة. إضافة إلى ذلك كشفت بيانات صينية أمس الأربعاء أن تعافي بكين الاقتصادي يمضي في مساره.

كما صعد الدولار الأسترالي والكرونة النرويجية مقابل الدولار.

واقترحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حزمة تحفيزات قدمتها لمجلس النواب تتجاوز قيمتها 1.5 تريليون دولار وتصاعدت الآمال بإمكانية توصل الحزبين الجمهوري والديمقراطي لحل وسط.

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وفي ظل بيانات قوية لسوق العمل وقطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة دفعت المعنويات في السوق الدولار للتراجع إلى 93.61 مقابل سلة عملات وهو أدنى مستوى له منذ 22 سبتمبر.

وسجل اليورو في أحدث تداولات 1.1735 دولار مرتفعا 0.1 بالمئة خلال اليوم.

وزاد الدولار الأسترالي 0.3 بالمئة إلى 0.7186 دولار أمريكي بعدما لامس 0.7197 في وقت سابق وهو أعلى مستوياته منذ 22 سبتمبر.

وارتفع اليوان الصيني 0.6 بالمئة إلى 6.7457 للدولار بعدما زاد إلى 6.7330 وهو أعلى مستوياته منذ بداية مايو 2019.

وانخفض الجنيه الاسترليني 0.3 بالمئة مقابل الدولار إلى 1.2881 دولار وتراجع أيضا 0.2 بالمئة مقابل اليورو ليجري تداوله مقابل 91.08 بنس.