شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة هيكل يستعرض خطة الحملة الإعلامية لتنظيم الأسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، مقترح الوزارة الأولي لشكل الحملة الإعلانية والإعلامية لتنظيم الأسرة، مشيرًا إلى أن محتوى الحملة سيكون بشكل مبسط للمواطن من خلال الإعلانات الخارجية، والإذاعة والتلفزيون، ومواقع التواصل الاجتماعي، والأعمال الدرامية.

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تابع هيكل خلال الاجتماع الأول للجنة الوزارية برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الهدف من الحملة هو رفع الوعي بتحديات الزيادة السكانية والآثار السلبية على الأسرة فضلًا عن معالجة دوافع كثرة الإنجاب إلى جانب رفع الوعي بخطورة الزيادة السكانية على اقتصاد الدولة ذاته، مؤكدًا أن الدراما والإعلانات والبرامج واللقاءات التلفزيونية لها تأثير كبير على الفئات المجتمعية المختلفة فى مصر، وأوضح أن الشرائح المستهدفة للحملة تتراوح أعمارهم من 17 إلي 40 عام من الذكور والإناث على السواء.

وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عقدت الاجتماع الأول للجنة الوزارية التى شكلها رئيس مجلس الوزراء لوضع خطة الحكومة لتنظيم الأسرة بشكل، وذلك بحضور السادة أعضاء اللجنة؛ الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، و أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة.