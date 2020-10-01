شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز شركات قطاع الأعمال العام المستفيدة من خفض سعر الغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‏تستخدم أغلب شركات قطاع الأعمال العام ،خاصة الشركات العاملة في مجال الغزل والنسيج والملابس والشركة الكيماويات والبتروكيماويات و الشركات الصناعات الثقيلة الغاز الطبيعي، إلا أن هناك بعض الشركات التي ستستفيد بشكل رئيسى ،حال خفض سعر الغاز الغاز من 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.

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وتوجد في قطاع الأعمال العام 3 شركات ستستفيد بشكل مباشر من هذا الخفض، وهي شركة الصناعات الكيماوية كيما بمحافظة أسوان، وشركة النصر للأسمدة بالسويس، والشركة الدلتا للأسمدة سماد طلخا لمحافظة الدقهلية، وهي متوقفة حاليا نتيجة انتظار إجراء الدراسات اللازمة لتحديث وتطوير الشركة.

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‏الشركة الأولى وهي شركة كيما في حالة خفض سعر الغاز يمكنها بسهولة زيادة الصادرات السنوية للسوق الأفريقي والسوق العالمي، وإجراء الصيانة والتطوير والتحديث من المصنع القديم وخفض تكاليف الإنتاج بشكل كبير ،مما يزيد من أرباح الشركة المطالبة بسداد مبالغ كبيرة؛ لسداد القروض وفوائد القروض التي تم إنشاء مصنع كيما 2 بها .

أما شركة النصر للأسمدة بالسويس فيمكن استخدام حصيلة الوفرة في الغاز في تحديث وصيانة الشركة، وتحولها من الخسائر إلى تحقيق الربح، ‏وتطوير الشركة وتأهيلها بشكل مناسب لصناعة الأسمدة.

اما الشركة الثالثة، وهي شركة الدلتا للأسمدة فيمكن استخدام الوفرة في تدبير المبالغ المالية اللازمة التحديث والتطوير خلال الفترة المقبلة ،ثم بعدها يمكنها فتح أسواق جديدة ،وزيادة الصادرات وسداد ما عليها من ديون سواء ديون الغاز أو ديون بعض الجهات الأخرى.