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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الجنيه الاسترلينى.. وتباين باقى العملات اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت أسعار العملات اليوم الخميس 1-10-2020، أمام الجنيه المصرى، مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:
سعر الدولار اليوم
استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى ، عند 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.
سعر اليورو الأوروبى اليوم
تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 18.39 جنيه للشراء، 18.57 جنيه للبيع، مقابل 18.40 جنيه للشراء، 18.57 جنيه للبيع.
ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 20.27 جنيه للشراء، 20.45 جنيه للبيع، مقابل 20.10 جنيه للشراء، 20.33 جنيه للبيع.
استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وثبت عند سعر الريال 4.10 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى اليومتباين سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 48.85 جنيه للشراء، و51.59 جنيه للبيع، 48.85 جنيه للشراء، و51.58 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار أمام الجنيه هبوط ملحوظ منذ بداية عام 2020 رغم جائحة فيروس كورونا، ورغم أن العملة الأمريكية ارتفعت بشكل طفيف على مدار شهري مايو، إلا أن مقارنة سعر الدولار منذ بداية العام حتى الآن فإنه سجل هبوط بنسبة 1.7%.
ووفق الأرقام والإحصاءات فإن سعر الدولار سجل 15.99 جنيه للشراء بداية العام والآن يسجل 15.72 جنيه للشراء بهبوط 27 قرش وسجل سعر البيع و16.09 جنيه مطلع يناير 2020 والآن يسجل 15.82 جنيه للبيع، بنسبة هبوط 1.7 %
وكانت رحلة هبوط الدولار أمام الجنيه تسير بشكل جيد لولا أزمة فيروس كورونا، التي انعكست على الاحتياطي النقدى في البلاد إذ هبط من 45 مليار دولار إلى 37 مليار دولار، لكن الحكومة لجأت إلى تعزيز الاحيتاطى لديها وارتفع الاحتياطي إلى أكثر من 38 مليار دولار مرة أخرى وهو ما عزز من وضع الجنيه أمام الدولار.
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