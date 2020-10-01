شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب محمد أبو العينين رئيسًا للشعبة العامة للمستثمرين بالغرف التجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن انتخاب محمد أبو العينين رئيس للشعبة العامة للمستثمرين ومجدى المنزلاوى ونادر رياض نائبان أول وثانٍ ، في حين جاء محمد الشريف أمينًا عامًا للشعبة، ومجدى صادق أمينًا مساعدًا ، وجاءت هذه الاختيارات بالتزكية.



انتخاب محمد أبو العينين

جاء ذلك اليوم الخميس خلال رئاسته لجلسة إجراءات إعادة تشكيل مجلس إدارة الشعبة من جديد لمدة 4 سنوات قادمة حسب لائحة الشعب التجارية بالاتحاد العام للغرف التجارية.

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وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن انتخابات هذه الشعبة هي بداية لإحياء كافة الشعب على مستوى المحافظات ككل ، ونحن نسعى لتلقى وبحث الاقتراحات التى تقوم كل شعبة بتقديمها من أجل الوصول لتذليل أي عراقيل قد تواجه عملية التنمية، مشيرًا إلى أنه تم انتخاب مجلس إدارة شعبة المستثمرين وهيئة مكتبها بالتزكية، وسيعمل أعضاؤها على تقديم كل ما بوسعهم ، ونحن سنقوم بمساعدتهم خاصة أن المرحلة القادمة تحتاج إلى تكاتف الجميع لمساعدة اقتصاد بلدنا.

وقال "العربي" أننا نسعى كاتحاد عام للغرف للوصول إلى الخطة التى وضعناها خاصة مع قرب الانتقال إلى المقر الجديد للاتحاد والذى سيشهد طفرة كبيرة فى كافة المجالات ، الأمر الذى سيؤدى إلى وجود حالة من التطور وسيكون له انعكاس على حركة السوق.