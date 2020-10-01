شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إنتاج روسيا النفطى إلى 9.93 مليون برميل يوميا فى سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدران مطلعان لرويترز إن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز ارتفع إلى 9.93 مليون برميل يوميا في سبتمبر من متوسط 9.86 مليون برميل يوميا في أغسطس.
ولم ترد وزارة الطاقة حتى الآن على طلب من رويترز للتعقيب.
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