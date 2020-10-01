شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للألومنيوم تعدل نتائج أعمالها وتُرجع خسائرها لانخفاض سعر المعدن عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عدلت شركة مصر للالومنيوم، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الاعمال العام، نتائج أعمالها بحسب بيانها اليوم لترتفع خسائرها الى نحو 1.6 مليار جنيه بدلا من نحو 994 مليون جنيه فى العام المالى 2019-2020 ، مقارنة بربح بلغ نحو 571 مليون جنيه العام المالى 2018-2019، وأرجعت الشركة تحقيق تلك الخسائر نتيجة انخفاض سعر المعدن عالميا وانخفاض سعر صرف الدولار بجانب ارتفاع أسعار الطاقة الكهربائية ولجوء الشركة لخفض الانتاج من خلال فضل عمل 119 خليك.

وأضافت الشركة فى بيان لها اليوم، أن من بين أسباب الخسارة ضعف العائد على الاستثمار، والتنازل وبيع جزء منه؛ لتدبير احتياجات الشركة، بجانب أزمة فيروس كورونا التى أثرت على التصدير وعلى إبرادات الشركة.

وأوضحت الشركة أنها حققت إيرادات بلغت 7.2 مليار جنيه مقارنة بإيرادات بلغت 12.1 مليار جنيه العام المالى السابق.

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يشار إلى أنه سبق وأعلنت شركة مصر للألمونيوم اليوم، أنه تم عقد جلسة فتح المظاريف الفنية وفق الموعد المحدد للمناقصة العامة التى سبق الإعلان عنها، في وجود الشركات المتقدمة وهي شركة بكتل الأمريكية وشركة كى هووم الإنجليزية وشركة تشاليكو الصينية.

وأضافت الشركة في بيانها السابق أنه سيتم دراسة العطاءات من الناحية الفنية بواسطة اللجنة الفنية المختصة والاستقرار على العطاء الأفضل وذلك وفق الدعوة لمناقصة عامة رقم واحد لسنة 2019- 2020 في خدمات الاستشارات الهندسية بغرض التعاقد مع إحدى شركات الاستشارات الهندسية المؤهلة والمتخصصة في إدارة مشاريع مصاهر الألمنيوم بغرض زيادة إنتاج الشركة من الألمنيوم الأولى مشروع الخط السابع والمقرر لها جلسة فتح المظاريف أمس 15‏/7‏/2020.