شكرا لقرائتكم خبر عن تعافى مصانع منطقة اليورو يتعزز فى سبتمبر بدعم من ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسح أن تعافي قطاع الصناعات التحويلية في منطقة اليورو تعزز في سبتمبر مدعوما بدرجة كبيرة بتعاف في ألمانيا حيث شهدت مصانع المنطقة زيادة في الطلب بعد تخفيف بعض القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا.

وفرضت الحكومات إجراءات عزل عام مشددة بعدما اجتاحت الجائحة أنحاء أوروبا لكن مع تراجع معدلات العدوى رُفع الكثير من هذه القيود. غير أن زيادة في حالات الإصابة الجديدة أدت لإعادة فرض بعض هذه الإجراءات.

لكن القراءة النهائية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات ارتفعت إلى 53.7 في سبتمبر من 51.7 في أغسطس وهو ما يتفق مع قراءة أولية سابقة وأعلى مستوى له منذ أغسطس 2018. وتشير أي قراءة فوق مستوى الخمسين إلى النمو.

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وقفز مؤشر يقيس الإنتاج، ويغذي مؤشر مديري المشتريات المجمع المقرر صدوره يوم الاثنين والذي يعتبر مقياسا جيدا لمتانة الاقتصاد، إلى 57.1 من 55.6 متجاوزا بذلك تقديرات أولية عند 56.8 ومسجلا أعلى مستوى منذ فبراير 2018.

كما يشمل المؤشر المجمع لمديري المشتريات مقياسا لنشاط قطاع الخدمات المهيمن على المنطقة والذي كشفت قراءة أولية أنه انكمش في الشهر الماضي.

وأظهرت بيانات سابقة أن إنتاج المصانع في ألمانيا، أكبر اقتصاد أوروبي، يزدهر مقارنة مع نمو متواضع للإنتاج في فرنسا وإسبانيا ونمو أبطأ في إيطاليا.

وبدون ألمانيا سيكون معدل نمو الإنتاج قد تراجع إلى أدنى مستوياته منذ يونيو حزيران حسبما ذكرت آي.إتش.إس ماركت.