شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات قطاعات البورصة خلال سبتمبر..وارتفاع خدمات النقل بنسبة 16.7% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال جلسات شهر سبتمبر الماضي، إذ ارتفع قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 16.7%، أعقبه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 16.5%، يليه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 10.9%، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 9.8%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 3.8%، ثم قطاعي المنسوجات والسلع المعمرة والتجارة والموزعون بنسبة 1.7%، 1.2%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.1%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.01%.

فيما تراجع قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 6.1%، أعقبه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 4.4%، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 2.4%، ثم قطاع العقارات بنسبة 2.2%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 1.7%، ثم قطاعي الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والبنوك بنسبة 0.3%، 0.2%، على التوالي.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 3.31% ليغلق عند مستوى 10989.27 نقطة خلال جلسات شهر سبتمبر الماضي، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 8.37% ليغلق عند مستوى 2003.37 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعاً بنحو 4.81% مغلقًا عند مستوى 2896.15 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 4.24% مغلقًا عند مستوى 12761.93 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 6.77% ليغلق عند مستوى 1018.50 نقطة.

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وتراجع رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنحو 12.2 مليار جنيه خلال جلسات شهر سبتمبر المنتهي، ليغلق عند مستوى 618.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.9%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 326.8 مليار جنيه إلى 313.4 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 4.1%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 190.6 مليار جنيه إلى 191.8 مليار جنيه بنسبة نمو 0.6%.

فيما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 517.4 مليار جنيه إلى 505.2 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.4%، واستقر رأس المال السوقي لبورصة النيل عند 2.1 مليار جنيه.

وبالنسبة للتداول، ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 66.2 مليار جنيه خلال جلسات شهر سبتمبر، في حين بلغت كمية التداول نحو 9.670 مليار ورقة منفذة على 953 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 37.9 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 10.4 مليار ورقة منفذة على 881 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.