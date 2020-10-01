شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم إحصائيات "المسنين " فى مصر .. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، عن مجموعة من أهم المؤشرات الإحصائية حول المسنين، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمسنين (60 سنة فأكثر) الذي حددته الأمم المتحدة ليكون يوما عالميا للمسنين.

ويعرض ”الخليج 365” بالإنفو جراف ملخص لأهم الإسهامات التي يقدمها المسنون في التنمية الشاملة داخل المجتمع، والتعرف علي أهم القضايا التي تتعلق برعايتهم والخدمات المقدمة لهم وتأهيلهم.

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