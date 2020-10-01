شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار البلاتينيوم أعلى حاجز 900$ للأونصة مع توالي ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأعلى له في عشرة أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاتينيوم بأكثر من الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة السادسة على التوالي من الأدنى لها منذ 17 من تموز/يوليو وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الخامسة من الأعلى لها منذ 24 من الشهر ذاته وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:11 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 1.38% لتتداول حالياً عند 905.50$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 893.21$ للأونصة، مع العلم، أن أسعار البلاتينيوم استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 893.20$ للأوتصة، وذلك وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.15% إلى 93.68 مقارنة بالافتتاحية عند 93.82.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس تباطؤ نمو الإنفاق الشخصي إلى 0.7% مقابل 1.9% في تموز/يوليو الماضي، وتراجع الدخل الشخصي 2.0% مقابل ارتفاع 0.4% في تموز/يوليو، بينما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري استقرار النمو عند 0.3% خلال آب/أغسطس الماضي.

Advertisements

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 26 من أيلول/سبتمبر والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 20 ألف طلب إلى 850 ألف طلب مقابل 870 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 19 من الشهر ذاته انخفاضاً بواقع 355 ألف طلب إلى 12,225 ألف طلب مقابل 12,580 ألف طلب.

وصولاً إلى الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند ما قيمته 53.5 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل 53.1 في آب/أغسطس، وذلك قبل أن نشهد أيضا من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تظهر تسارع النمو إلى 0.8% مقابل 0.1% في تموز/يوليو.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع الكشف من قبل أكبر دولة صناعية عالمياً عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر استقرار الاتساع عند ما قيمته 56.0 دون تغير يذكر عن كانت عليه في القراءة السابقة لشهر آب/أغسطس، بينما قد توضح قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار تقلص الاتساع إلى ما قيمته 59.0 مقابل 59.5 في آب/أغسطس.