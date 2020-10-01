شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية أملاك تعتمد توزيع 75 هللة للسهم عن العام 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة أملاك العالمية للتمويل العقاري، الموافقة على مُقترح توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام 2019، بقيمة 68 مليون ريال.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، إن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 90.6 مليون سهم، بواقع 0.75 ريال للسهم الواحد، وبما نسبته 7.5% من القيمة الاسمية للسهم.

وبحسب البيان، ستكون الأرباح مُستحقة للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للشركة (والذي سيتم تحديده لاحقاً) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، على أن يتم توزيع الأرباح خلال 15 يوماً من تاريخ الاستحقاق.

Advertisements

يُذكر أنه تم إدراج وبدء تداول أسهم شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري بالسوق المالية السعودية "تداول" اعتباراً من اليوم الاثنين بتاريخ 13 يوليو الماضي.

وبذلك تكون شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري هي ثاني إدراج بالسوق السعودية في العام 2020، حيث كان قد تم إدراج مجموعة الدكتور سليمان الحبيب في منتصف مارس الماضي.

وكان موقع "أخبار اليوم" قد قام بقراءة سريعة في آخر قوائم مالية صادرة عن الشركة، لإلقاء نظرة على البنود الرئيسية في قوائم المركز المالي والدخل والتدفقات النقدية، وذلك بعد رصد التطور التاريخي للبنود المختارة خلال آخر خمس سنوات، وهو ما أظهر تحقيق الشركة أرقاماً قياسية في جميع البنود تقريباً في العام 2017، والذي بدأ بعده التراجع في الأرقام، إلا أن الإدارة بررت هذا التحول بتأثر قوائمها بقوانين المعايير الدولية.

يُذكر أن شركة أملاك العالمية تعد واحدة من أبرز الجهات المتخصصة في التمويل العقاري في المملكة، بالنظر لنشاطها الملحوظ في مجال ابتكار وتطوير الحلول التمويلية العقارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية المخصصة لكلٍ من الشركات والأفراد على حد سواء.