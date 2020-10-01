شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات تفوز بمشروع تمثيل الشركات السعودية في العراق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للصادرات الصناعية، اليوم الخميس، عن استلامها إشعار ترسية منافسة مشروع تمثيل الشركات السعودية في جمهورية العراق من هيئة تنمية الصادرات السعودية.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، إنها ستقوم بتمثيل 100 شركة سعودية في جمهورية العراق بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات السعودية بالإضافة إلى خدمة عقود الشركة الحالية والمستقبلية من خلال التواجد في السوق العراقي لتصدير المنتجات الوطنية بشراكة مع الشركات المصنعة السعودية.

وأاشارت صادرات، إلى أن تاريخ توقيع العقد سيكون خلال 15 يوم عمل من تاريخ استلام إشعار الترسية حيث لا يعتبر هذا الإشعار إلزامياً على الهيئة إلا بعد توقيع العقد.

وبهذا تسعى الشركة إلى تعزيز تعاونها مع هيئة تنمية الصادرات السعودية في أسواق أخرى بهدف تنمية وزيادة الصادرات السعودية وفقاً لتحقيق رؤية المملكة 2030.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 11.5 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 3.3 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى زيادة الديون المشكوك في تحصيلها، وكذلك ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية، على الرغم من ارتفاع الإيرادات الأخرى مقارنة بالربع المماثل من العام السابق للعام 2019.

وفي المُقابل، ارتفعت المبيعات إلى 12.4 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 5.9 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 11.3 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 11.9 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.