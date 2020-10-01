شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال الاستيفاء المالي للمرحلة الثانية من مشروع لشركة بترورابغ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ" عن اكتمال الاستيفاء المالي لمشروع رابغ (المرحلة الثانية)، وذلك حسب متطلبات المقرضين.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، إن أهمية هذا الاستيفاء تكمن في تأكيد قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية باستخدام عائداتها من عملياتها التشغيلية، الأمر الذي يدعم موقف الشركة المالي.

وبحسب البيان، تأتي هذه الخطوة بعد إتمام الشركة اختبار الموثوقية للمقرضين بمتوسط معدلات إنتاج أولية بلغت 99%، وما تلاها من عملية الدمج المالي لمشروع رابغ (المرحلة الثانية) خلال الربع الأخير من العام الماضي.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 1.43 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 308 مليون ريال في الربع المقابل من 2019.

وعزت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الثاني إلى الإيقاف الكامل لمجمع الشركة الصناعي في نهاية الربع السابق وبداية الربع الحالي وذلك لإجراء الصيانة الدورية الشاملة والمجدولة سابقاً مما أدى إلى إنخفاض متوسط إنتاج المصفاة بنسبة 48% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وإنخفاض الإيرادات الإجمالية للمنتجات المكررة بنسبة 78% وإنخفاض حجم المنتجات البتروكيماوية بنسبة 23%.

وتراجعت الإيرادات إلى 2.7 مليار ريال بالربع الثاني من العام الجاري، مقابل إيرادات بلغت 9 مليار ريال في الربع المقابل من 2019.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 3.2 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 52 مليون ريال في النصف المقابل من 2019.