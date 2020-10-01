شكرا لقرائتكم خبر عن بترورابغ توقع ثلاثة اتفاقيات مشتركة لتسهيلات وقروض دوارة بقيمة 7.5 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ" عن توقيع ثلاثة اتفاقيات مشتركة لتسهيلات وقروض دوارة بقيمة 7.5 مليار ريال سعودي، لمدة 36 شهراً بعد ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، إن اتفاقية التسهيلات الأولى تم توقيعها مع الشريك المؤسس، أرامكو السعودية بقيمة 1.875 مليار ريال سعودي (المُقرض هو شركة أرامكو السعودية)، لمدة 36 شهراً بعد ديسمبر 2020.

وبحسب البيان، تم توقيع اتفاقية قرض دوار مع الشريك المؤسس، أرامكو السعودية بقيمة 2.812 مليار ريال سعودي (المُقرض هو شركة أرامكو السعودية).

هذا وتم توقيع اتفاقية قرض دوار مع الشريك المؤسس، سوميتومو للكيماويات المحدودة بقيمة 2.812 مليار ريال سعودي (المُقرض هو شركة سوميكا للتمويل المحدودة).

وتستهدف الشركة من توقيع التسهيلات، دعم أغراض الشركة العامة ورأس المال العامل.

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ونوهت الشركة إلى أن هناك أطرافاً ذات علاقة في الاتفاقية وهم الشركاء المؤسسون: شركة أرامكو السعودية وشركة سوميتومو للكيماويات المحدودة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 1.43 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 308 مليون ريال في الربع المقابل من 2019.

وعزت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الثاني إلى الإيقاف الكامل لمجمع الشركة الصناعي في نهاية الربع السابق وبداية الربع الحالي وذلك لإجراء الصيانة الدورية الشاملة والمجدولة سابقاً مما أدى إلى إنخفاض متوسط إنتاج المصفاة بنسبة 48% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وإنخفاض الإيرادات الإجمالية للمنتجات المكررة بنسبة 78% وإنخفاض حجم المنتجات البتروكيماوية بنسبة 23%.

وتراجعت الإيرادات إلى 2.7 مليار ريال بالربع الثاني من العام الجاري، مقابل إيرادات بلغت 9 مليار ريال في الربع المقابل من 2019.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 3.2 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 52 مليون ريال في النصف المقابل من 2019.