شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 01-10-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي اختباراً لمستوى 0.7190 في محاولة لاختراقه، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد التي تتطلب تخطي المستوى المذكور وفتح الطريق أمام التوجه نحو مستويات 0.7300 ثم 0.7413 كأهداف تالية، مع التذكير بأن الفشل بتحقيق الاختراق سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر لاستئناف المسار التصحيحي الهابط.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7120 والمقاومة 0.7250
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 01-10-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.