شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 01-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي اختباراً لمستوى 0.7190 في محاولة لاختراقه، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد التي تتطلب تخطي المستوى المذكور وفتح الطريق أمام التوجه نحو مستويات 0.7300 ثم 0.7413 كأهداف تالية، مع التذكير بأن الفشل بتحقيق الاختراق سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر لاستئناف المسار التصحيحي الهابط.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7120 والمقاومة 0.7250

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد