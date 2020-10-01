شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 01-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر عقود خام برنت بسلبية ملحوظة ليكسر مستوى 42.17 ويستقر دونه، مما يدعم فرص تفعيل السيناريو السلبي بقية اليوم، ليكون الميل الهابط مرجحاً خلال الجلسات القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستويات 42.17 ثم 42.50 والثبات فوقها، مع الإشارة إلى أن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 41.14.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 41.00 والمقاومة 43.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بقية اليوم