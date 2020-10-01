شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 01-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر النفط ضغط سلبي الآن ليهاجم مستوى 39.90، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لزيارة محتملة لدعم النطاق الجانبي الذي يتواجد عند 39.15، ليبقى السيناريو الجانبي مسيطراً على التداولات اللحظية إلى أن يؤكد السعر كسر الدعم المذكور أو اختراق المقاومة 40.58 لتحديد الأهداف التالية بشكل أوضح.

وللتعرف على تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق، يرجى مراجعة تقريرنا الصباحي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 38.80 والمقاومة 41.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي