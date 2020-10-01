شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 01-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر الفضة حول مستوى 23.60 ويتحرك دونه الآن، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً لهذا اليوم، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 22.13، بينما يمثل الثبات دون 23.60 شرط مهم لاستمرار الانخفاض المقترح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 22.60 والمقاومة 24.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط