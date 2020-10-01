شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 01-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر الذهب اختباراً جديداً لمستوى 1901.80 ولا يزال دونه حتى الآن، مما يجعلنا نحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط التي تعتمد على الثبات دون المستوى المذكور، بانتظار الحصول على حافز سلبي يدعم فرص التوجه نحو أهدافنا الرئيسية التي تبدأ عند 1877.00 ثم 1860.90.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1870.00 والمقاومة 1910.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط