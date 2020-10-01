الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 01-10-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار ضغط سلبي جديد ليختبر المتوسط المتحرك 50، متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، وطالما أن السعر فوق 1.2815، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة لهذا اليوم، والتي تستهدف مستوى 1.3000 كمحطة رئيسية تالية، مع الانتباه إلى أن كسر 1.2815 سيضغط على السعر للانخفاض نحو 1.2705 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

 

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2815 والمقاومة 1.3030

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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